National Geographic Wildlife 08:40 bis 09:25 Dokumentation Tierfilmer in Action Von Löwen umzingelt USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Alle, die glauben, dass der Anblick von Löwen nichts Besonderes mehr sei, haben diese majestätischen Großkatzen bislang nur im Fernsehen gesehen. Doch damit auch die Fernsehzuschauer verstehen, was es heißt, einem leibhaftigen Löwen zu begegnen, hat sich Tierfilmlegende Andy B. Casagrande mit seiner Kamera in die Höhle des Königs der Tiere begeben. Sprichwörtlich ist dabei nur die Höhle - die Löwen, die ihn bei seiner Arbeit umzingeln, sind absolut echt. Das gilt auch für die Bilder, die Casagrande für "Tierfilmer in Action" mitgebracht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Killer Shots

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 216 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 72 Min. Der Butler

Filme

ProSieben 07:55 bis 10:20

Seit 71 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 36 Min.