National Geographic People 10:45 bis 11:10 Reportage Abenteuer Kochen Marokko USA 2009 2016-11-08 11:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Restaurant-Kritikerin Ruth Reichl und Schauspielerin Lorraine Bracco wollen sich in dieser Episode von der Küche des Orients verzaubern lassen. Und wo wäre das besser möglich als im Königreich Marokko, wo die Gerichte durch eine aufregende Mischung aus Geschmäckern, Farben und Düften bestechen? Nicht umsonst wird die "cuisine marocaine" von vielen Kennern aufgrund ihrer Vielfalt als die beste aller arabischen Küchen gepriesen. Die kulinarische Expedition der beiden Frauen beginnt in Marrakesch, wo sie im Rahmen eines Kochkurses in die Grundlagen der marokkanischen Küche eingewiesen werden. Später geht es ins Atlas-Gebirge, wo ein waschechter Berber Ruth und Lorraine zeigt, wie Couscous richtig zubereitet wird. Außerdem lernen sie viele andere nationale Spezialitäten kennen, darunter die berühmte Hähnchen-Pastilla und der klassische Eintopf Tagine. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Gourmet?s Adventures With Ruth

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 191 Min. Eiskunstlauf

Wintersport

Eurosport 10:00 bis 12:00

Seit 65 Min. Bettina und Bommes

Talkshow

3sat 10:15 bis 12:25

Seit 50 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:20 bis 11:15

Seit 45 Min.