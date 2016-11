National Geographic People 22:30 bis 23:15 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Lebendig begraben GB 2011 2016-11-07 02:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Roy Hallums im Irak entführt wird, denkt er zuerst an seine Familie - denn die hat keine Ahnung, wo er sich befindet. Als er sich entschlossen hatte, für das US-Militär im Irak zu arbeiten, war er sich der möglichen Gefahren sehr wohl bewusst und verschwieg seinen Angehörigen seine Tätigkeit, damit die sich keine Sorgen machten. Als eine maskierte Bande sein Büro stürmt, weiß er, dass seine Lieben die Wahrheit erfahren werden. Die US-Regierung versucht, den Ort zu ermitteln, an dem er gefangen gehalten wird. Es ist ein Rennen um Leben und Tod, denn oft werden die Opfer irakischer Entführer ermordet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad