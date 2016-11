National Geographic People 21:00 bis 21:45 Dokumentation Wilde Abenteuer mit Shane Reynolds Riesen des Roten Meers USA 2010 2016-11-07 01:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Dschibuti ist ein kleines Land am Horn von Afrika. Shane O genügt es nicht, es mit dem Finger auf der Landkarte zu finden - er reist hin, um seine Schönheiten zu erleben. In den vergangenen Jahrzehnten hat der Staat von der Größe Hessens vor allem durch politische Querelen und Bürgerkrieg Schlagzeilen gemacht, doch Shane O zeigt, was es hier an Naturwundern zu entdecken gibt. In faszinierenden Bildern macht er nicht zuletzt klar, dass Wüste nicht gleich Wüste ist. Zebras und Gazellen, Hyänen und Schakale leben in der brütend heißen Einöde. Im Bereich der Bergregionen gibt es sogar Wälder, und am Abbe-See an der Grenze zu Äthiopien wimmelt es nur so von Flamingos. Schließlich ist die Unterwasserwelt der Bucht von Tadjoura am Ausgang des Roten Meeres vor allem von Korallenbänken geprägt. Hier an der Küste erfüllt sich Shane O auch einen lange gehegten Wunsch: Er taucht mit Walhaien. Die riesigen Fische werden über zwölf Meter lang. Für Taucher sind sie völlig ungefährlich, denn sie ernähren sich in erster Linie von Plankton. Zu den "Höhepunkten" dieser Reise gehört auch der tiefste Punkt Afrikas. Am Assal-Salzsee sieht Afrika eher aus wie ein Land am Nordpol - denn die dicke Salzkruste ist weiß wie Eis. Der Salzgehalt des Wassers ist übrigens höher als im Toten Meer. Ob das Wasser auch trägt wie im Toten Meer? Shane will es wissen und geht erst einmal eine Runde Schwimmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shane Untamed