National Geographic People 08:55 bis 09:40 Dokumentation Wild Life - Zurück ins Leben! Alleingang in die Wüste USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Michelle Blackwell hat früher erfolgreich in der Unterhaltungsbranche gearbeitet. Inzwischen hat sie ihre Karriere, ihre Familie und sogar sich selbst aufgegeben. Profi-Abenteurer Tim Medvetz unternimmt mit ihr eine dreitägige Expedition durch Moab, Utah, auf der sie zu sich selbst finden soll. Er ahnt nicht, dass aus diesem gefährlichen Ausflug ein mörderischer Trip wird, als Michelle sich weigert, Tim zu folgen und damit droht, allein in die Wüste zu gehen - was ihren sicheren Tod bedeuten würde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Life

