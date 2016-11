Spiegel TV Wissen 02:55 bis 03:50 Dokumentation Das Rätsel um Flug MH370 GB 2014 Merken Als Malaysia Airlines Flug 370 am 8. März 2014 von Kuala Lumpur nach Peking startet, sieht alles wie ein Routineflug aus. Doch kurz darauf verschwindet die Maschine von der Bildfläche - mit 239 Personen an Bord. Diese Dokumentation rekonstruiert die Katastrophe, erzählt von der teuersten Suchaktion in der Geschichte der Luftfahrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 372 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 172 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 102 Min. Projekt: Peacemaker

Actionfilm

kabel eins 01:40 bis 03:40

Seit 92 Min.