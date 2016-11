Spiegel TV Wissen 21:05 bis 22:00 Dokumentation Das Rätsel um Flug MH370 GB 2014 Merken Als Malaysia Airlines Flug 370 am 8. März 2014 von Kuala Lumpur nach Peking startet, sieht alles wie ein Routineflug aus. Doch kurz darauf verschwindet die Maschine von der Bildfläche - mit 239 Personen an Bord. Diese Dokumentation rekonstruiert die Katastrophe, erzählt von der teuersten Suchaktion in der Geschichte der Luftfahrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie