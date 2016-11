Spiegel TV Wissen 08:20 bis 09:05 Dokumentation Wohnen in Deutschland Das Experiment auf der grünen Wiese D 2014 Merken Das Experiment auf der grünen Wiese: Es ist ein gesellschaftliches Experiment. In der süddeutschen Provinz im Dorf Tempelhof leben 120 Ex-Städter in einer Art schwäbischem Hightech-Kibbuz zusammen. Umgeben von 26 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche versorgen sich die Bewohner fast autark. Es gibt eine Käserei, eine Bäckerei, eine Imkerei, eine Schneiderei, eine Fahrradwerkstatt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wohnen in Deutschland

