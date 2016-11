Disney Cinemagic 01:55 bis 03:20 Familienfilm KikeriPete USA 2009 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Poole ist allergisch auf das Kostüm, in dem er das Highschool-Maskotchen mimen soll. Weil es eine Art Familientradition ist, das Maskottchen sein zu dürfen, will Poole auf keinen Fall offiziell diesen Job abgeben. Pete stimmt zu, ihn zu vertreten, solange seine Identität geheim bleibt. Er wird ein unglaublich beliebtes Maskottchen und schon bald wird es schwierig, das Versteckspiel aufrecht zu erhalten... Poole ist allergisch auf das Kostüm, in dem er das Highschool-Maskotchen mimen soll. Weil es eine Art Familientradition ist, das Maskottchen sein zu dürfen, will poole auf keinen Fall offiziell diesen Job abgeben. Pete stimmt zu, ihn zu vertreten, solange seine Identität geheim bleibt. Er wird ein unglaublich beliebtes Maskottchen und schon bald wird es schwierig, das Versteckspiel aufrecht zu erhalten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Dolley (Pete Ivey) Mitchel Musso (Cleatis Poole) Tiffany Thornton (Jamie Wynn) Josie Loren (Angela Morrissey) Sean O'Bryan (Leon Ivey) Amy Farrington (Doris Ivey) Crawford Wilson (Dwayne Dill) Originaltitel: Hatching Pete Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Paul W. Cooper Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Nathan Wang

