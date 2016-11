Disney Cinemagic 15:05 bis 16:30 Actionfilm G-Force - Agenten mit Biss USA 2009 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Modernste Entwicklungen in der Verbrecherbekämpfung ermöglichen es, auch Tiere als Agenten in geheimer Mission einzusetzen. Der Regierung ist dabei mit dem Agententeam G-Force ein Durchbruch gelungen: Meerschweinchen sollen den superreichen Schurken Leonard Saber zur Strecke bringen, der mit einem grotesken Vorhaben die Welt zerstören will. Doch noch bevor sie den Auftrag ausführen können, geraten die Meerschweinchen-Agenten Darwin, Juarez und Blaster mit den Kollegen Maulwurf Speckles und Fliege Mooch selbst in große Gefahr, als sie an eine Tierhandlung ausgeliefert werden sollen. Nach einem intensiven Training in einem verdeckten Regierungsprogramm halten die Agenten der G-Force im Kampf gegen einen wahnsinnigen Millionär die Zukunft der Welt in ihren Pfoten. Ja, Pfoten! Geführt wird das Team nämlich von Darwin, einem coolen, sehr rationalen Meerschweinchen, das seine Mission um jeden Preis erfüllen will. Unterstützt wird er von Blaster, einem Adrenalin Junkie und Waffenexperten, und Juarez, einer sexy Kampfsportlerin, beide ebenfalls Meerschweinchen. Außerdem stehen ihnen für die Luftaufklärung die Fliege Mooch und als Computer- und Informationsspezialist der Maulwurf Speckles zur Seite. Die Feuerprobe des Teams besteht in der Infiltrierung des Küchengeräteherstellers Saber Industries. Dort soll die Crew Dateien von einem Computer stehlen. Die Tiere decken bei diesem ersten Einsatz eine Verschwörung namens "Cluster Storm" auf: In sämtlichen Kaffeemaschinen, Mikrowellen und Kühlschränken von Saber Industries verbergen sich hochgerüstete Kampfmaschinen, die die Menschheit zu vernichten drohen. Doch die G-Force kann das FBI nicht von der akuten Gefahr überzeugen. Schlimmer noch: Die Behörde plant die Auflösung der tierischen Einheit! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Nighy (Leonard Saber) Will Arnett (Kip Killian) Zach Galifianakis (Ben) Kelli Garner (Marcie) Loudon Wainwright III (Opa Goodman) Tyler Patrick Jones (Connor Goodman) Piper Mackenzie Harris (Penny Goodman) Originaltitel: G-Force Regie: Hoyt Yeatman Drehbuch: Cormac Wibberley, Marianne Wibberley Kamera: Bojan Bazelli Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 6