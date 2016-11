Disney Cinemagic 12:00 bis 13:45 Komödie Mighty Ducks II - Das Superteam kehrt zurück USA 1994 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Trainer Gordon Bombay und sein beliebt-berüchtigtes Chaotenteam - The Mighty Ducks - sind an der Spitze und sollen diesmal ihr Land bei den Junior Goodwill Games in Los Angeles repräsentieren. Durch das süße Leben in Kalifornien sind die Ducks jedoch alles andere als in Topform, und Trainer Bombay steht die fast unlösbare Aufgabe bevor, aus den Faulenzern wieder eine schlagkräftige Mannschaft zu machen. Das entscheidende Spiel gegen die siegessicheren Isländer rückt näher, und die kennen keine Gnade... Die Ducks sind endlich an der Spitze. Sie sollen ihr Land bei den Junior Goodwill Games in Los Angeles repräsentieren. Aber nur allzu leicht erliegen die Racker dem süßen Leben in Kalifornien und sind alles andere als in Top-Form. Doch die Konkurrenz ist hart und Trainer Gordon Bombay muß die schier aussichtslose Aufgabe meistern, aus dem Haufen Faulenzer wieder eine schlagkräftige Mannschaft zu machen. Das entscheidende Spiel gegen die siegessicheren Isländer rückt näher. Und die kennen keine Gnade... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emilio Estevez (Gordon Bombay) Kathryn Erbe (Michele MacKay) Michael Tucker (Tibbles) Jan Rubes (Jan) Carsten Norgaard (Wolf Stansson) Joshua Jackson (Charlie Conway) Maria Ellingsen (Marria) Originaltitel: D2: The Mighty Ducks Regie: Sam Weisman Drehbuch: Steven Brill Kamera: Mark Irwin Musik: J.A.C Redford