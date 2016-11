AXN 02:15 bis 03:15 Krimiserie Power Loyalty USA 2014 16:9 Merken Tasha sieht Angela und realisiert, dass "Ghosts" Affäre echt ist. Tommy erfährt, dass Rolla, ein weiterer Bandenchef und "Ghosts" Schützling, hinter den Anschlägen stecken könnte. Zur gleichen Zeit beeilen sich Angela und ihr Team herauszufinden, wo das nächste Treffen der Gang sein wird, in der Hoffnung, den gesuchten "Ghost" zu fangen. "Ghost" gelingt es endlich, ein zweites Treffen mit Simon Stern auszumachen, bei dem er jedoch Tasha mitnehmen muss ."Ghost" sagt Angela, dass er sein Leben für sie ändern will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omari Hardwick (James 'Ghost' St. Patrick) Lela Loren (Angela Valdes) Naturi Naughton (Tasha St. Patrick) Joseph Sikora (Tommy Egan) Andy Bean (Greg) Adam Huss (Kantos) Kathrine Narducci (Lavarro) Originaltitel: Power Regie: Kari Skogland Drehbuch: Courtney Kemp Agboh, Raphael Jackson Jr. Altersempfehlung: ab 12

