AXN 22:50 bis 23:50 Krimiserie Power Best Laid Plans USA 2014 16:9 "Ghost" konzentriert sich auf die Promi-Party vom Sutton Place Magazin und hofft dabei den Kontakt als Sprungbrett zu nutzen, um mit seinem Club als Franchise nach Miami zu expandieren und das Drogengeschäft hinter sich zu lassen. Gleichzeitig zwingt Lobos "Ghost" und Tommy, ihren Drogen-Verkauf zu verdoppeln. Tasha schmiedet einen Plan, um im Falle einer Trennung finanziell unabhängig zu sein. "Ghost" erkennt, dass er nicht die nötigen Mittel hat, um ein eigenes Clubimperium aufzubauen. Um das Geld für seine "sauberen" Träume zu beschaffen, nimmt "Ghost" das Risiko auf sich, der größte Drogendealer von New York City zu werden. Schauspieler: Omari Hardwick (James 'Ghost' St. Patrick) Lela Loren (Angela Valdes) Naturi Naughton (Tasha St. Patrick) Joseph Sikora (Tommy Egan) Andy Bean (Greg) Adam Huss (Kantos) Kathrine Narducci (Lavarro) Originaltitel: Power Regie: Kari Skogland Drehbuch: Courtney Kemp Agboh Altersempfehlung: ab 16