TNT Comedy 21:05 bis 21:30 Comedyserie King of Queens Bettgeschichten USA 2002 16:9 Merken Das Bett von Carrie und Doug ist kaputt. So sehen sich die beiden gezwungen, in alten Kinderbetten zu nächtigen. Wider Erwarten finden sie Gefallen an den getrennten Betten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Peggy Dunne (Ellen) Lou Ferrigno (Himself) Steve Hytner (Henry) Lisa Kaseman (Megan) Ford Rainey (Mickey) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Owen Ellickson