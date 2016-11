TNT Comedy 11:00 bis 11:15 Trickserie Robot Chicken Bezaubernde G.I. Joes USA 2011 16:9 Merken Die Schöpfer der Serie haben sich mit der Frage befasst, was eigentlich spät in der Nacht im Dschungel von Pandora vorgeht. Harold und sein lila Stift erleben in einer schlechten Gegend ein paar spannende Abenteuer. Und Major Nelson lässt sich von seiner bezaubernden Jeannie dabei helfen, sich an der NASA zu rächen, nachdem man ihn dort gefeuert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robot Chicken

