FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Grüne Zone USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Captain John Rankin, ein im Irak stationierter Marine, wurde erschossen. Tony bricht zusammen mit Nikki Jardine nach Bagdad auf, um den Fall vor Ort zu untersuchen. Doch der Kommandeur von Rankins Einheit ist alles andere als hilfsbereit. Währenddessen entwickelt sich der Fall zu Hause in Washington in eine andere Richtung: Offenbar war Rankin an dubiosen Grundstücksgeschäften beteiligt, aus denen er zuletzt aussteigen wollte. Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Susan Kelechi (Nikki Jardine) Tony Daly (Marine Capt. John Rankin) Josh Stamberg (Marine Major Ike Varnai) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Linda Burstyn Kamera: Billy Webb Musik: Brian Kirk