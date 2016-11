FOX 06:25 bis 07:05 Krimiserie Navy CIS Hundeleben USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei einem Einsatz wird McGee von einem für die Navy ausgebildeten Schäferhund angefallen. Das Tier soll einen Hundeführer getötet haben. Gibbs ordnet an, dass der Hund zur Untersuchung in die Zentrale gebracht wird. Abby ist begeistert von ihrem neuen Forschungsobjekt und setzt alles daran, die Unschuld des Tieres zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony? DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Roger R. Cross (Lt. Cmdr. David Warfield) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Oz Scott Drehbuch: Dan E. Fesman, Alfonso H. Moreno Kamera: Billy Webb Musik: Brian Kirk

