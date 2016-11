ARTE 23:15 bis 02:25 Historienfilm Iwan der Schreckliche SU 1944 Stereo 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das monumentale Filmepos schildert die "Tragödie der Verwandlung eines Führers in einen Despoten". Der erste Teil erzählt den Aufstieg des jungen Iwan. Im Jahre 1547 wird der 17-jährige zum Zaren gekrönt. Gegen den Widerstand der Bojaren kämpft er um nationale Einheit. Als sie aus Rache später seine Frau vergiften, zieht sich Iwan ins Kloster zurück. Mit einer großen Prozession bittet ihn das Volk, auf den Thron zurückzukehren. Der zweite Teil schildert, wie aus Iwan dem Großen der menschenverachtende Machtpolitiker wird. Iwan kehrt nach Moskau zurück, wo ihn die intrigierenden Bojaren erwarten, die sich mit seiner Tante Efrosinia verbündet haben. Sie wollen Vladimir, den geistig behinderten Sohn Efrosinias, auf den Thron setzen. Iwan entgeht einem Mordanschlag, indem er Vladimir das Zarengewand überzieht, worauf dieser an seiner Stelle ermordet wird. Der Film endet mit dem entfesselten Tanz der Opri?niki, der Privatgarde von Iwan - Ausdruck von Iwans Triumph über seine politischen Gegner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikolai Tscherkassow (Zar Iwan IV.) Ludmila Zelikowskaja (Zarin Anastasia Romanowna) Serafima Birman (Jeffrosinja Starizkaja, Tante des Zaren) Pawel Kadotschnikow (Wladimir) Michail Naswanow (Fürst Kurbski) Michail Scharow (Maljuta Skuratow) Amwrossi Buchma (Alexei Basmanow) Originaltitel: Iwan Groznyj Regie: Sergei M. Eisenstein Drehbuch: Sergei M. Eisenstein Kamera: Eduard Tissé, Andrei Moskwin Musik: Sergei Prokofjew Altersempfehlung: ab 14