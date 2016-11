ARTE 22:20 bis 23:15 Porträt Eleanor Roosevelt Mehr als eine First Lady F 2015 2016-11-22 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit großer Feinfühligkeit zeichnet Patrick Jeudy das Porträt einer außergewöhnlichen Frau, die in den Jahren 1932 bis 1945 die Rolle der First Lady neu definierte. Eleanor Roosevelt begnügte sich nicht mit den rein repräsentativen Aufgaben einer Präsidentengattin, sondern gestaltete die Politik aktiv mit. Sie reiste quer durch die Vereinigten Staaten, die von der schlimmsten Wirtschaftskrise des Jahrhunderts heimgesucht wurden, und in das vom Grauen des Krieges gezeichnete Europa. Franklin D. Roosevelts Frau setzte sich aktiv für sozialpolitische Belange ein und spielte eine wichtige Rolle beim "New Deal". Trotz oft unterschiedlicher Standpunkte bildete das Präsidentenpaar ein eingespieltes Team, das die verschiedenen Strömungen innerhalb der Demokratischen Partei hinter sich zu vereinen wusste. Doch die betrogene Ehefrau Eleanor steht nicht nur für den Kampf um soziale Gerechtigkeit, sondern auch für Freiheit in Liebesdingen. Mit der Journalistin Lorena Hickok, die sie in avantgardistische Kreise einführte, verband sie mehr als nur Freundschaft. Bekannt wurde dies erst später durch die Veröffentlichung des leidenschaftlichen Briefwechsels der beiden Frauen. Das beeindruckende Porträt der "First Lady of the World" belegt eindrücklich, dass Eleanor Roosevelt in der Tat mehr als eine First Lady war. Gleichzeitig spiegelt die Dokumentation die amerikanische Gesellschaft der 30er Jahre wider. Gezeigt wird der Lebensweg einer Frau, die sich ihren Weg in die männerdominierten Machtzirkel bahnte und damit vielen Frauen als Vorbild diente nicht zuletzt der aktuellen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Qui êtes-vous, Eleanor Roosevelt? Regie: Patrick Jeudy