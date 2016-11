ARTE 17:00 bis 17:30 Magazin X:enius Kleider-Recycling: Humbug oder sinnvoll? Kleider-Recycling - Humbug oder sinnvoll? D 2015 2016-11-08 08:30 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Immer mehr Läden bieten es an: die Rücknahme gebrauchter Kleidung. Dafür gewähren sie Rabatte beim Kauf von neuer. Auch immer mehr Altkleidercontainer werden aufgestellt und wecken die Hoffnung, dass die alten Sachen weiterverwendet werden. Sogar teure Ski- und Outdoorkleidung kann der Kunde in manchen Läden zurückgeben und Rabatte bis zu 100 Euro für neue Sachen bekommen. Das Versprechen: Die alten Sachen werden komplett recycelt. Ein schlechtes Gewissen, weil er sich schon wieder etwas Neues leistet, soll der Käufer so nicht mehr bekommen und ungehemmt konsumieren. Aber kann Kleidung überhaupt so einfach recycelt werden? Die "Xenius"-Moderatoren Carolin Matzko und Gunnar Mergner besuchen den Textilwissenschaftler Kai Nebel an der Hochschule Reutlingen und lassen sich von ihm zeigen, welche Kleidungsstücke wirklich recycelt werden können und welche nicht. Kai Nebel zeigt den beiden auch, an welchen neuen Recyclingverfahren er an der Hochschule forscht und wie er daran arbeitet, wertvolle Textilien wie etwa die Wolle heimischer Rhönschafe oder auch Biobaumwolle wieder zu Kleidung zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner, Caro Matzko Originaltitel: X:enius Regie: Susanne Delonge