ARTE 13:40 bis 15:25 Komödie Mein Freund Harvey USA 1950 Untertitel SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Elwood P. Dowd ist ein liebenswert-schrulliger Mann, von durch nichts zu beeinträchtigender Freundlichkeit. Sein bester Freund ist ein menschengroßer Hase namens Harvey, mit dem er seit Jahren durch die Kneipen der Stadt zieht und vor allem in seiner Lieblingsbar jeden zu einem Drink mit sich und Harvey einlädt. Allerdings bleibt Harvey für alle außer Elwood unsichtbar. Das hat auch Folgen für Elwoods Zusammenleben mit seiner Schwester Veta und deren Tochter Myrtle. Obwohl Elwood das Familien-Vermögen geerbt hat, beschließt Veta, ihren Bruder in eine Nervenheilanstalt einweisen zu lassen. Doch statt seiner landet Veta in der Anstalt, nachdem sie vom Hasen Harvey erzählt hat. Auch der Klinikleiter Dr. Chumley verfällt schließlich dem Charme Elwoods und glaubt an die Existenz von Harvey. "Ich habe 40 Jahre mit der Realität gekämpft. Ich bin glücklich sagen zu können, dass ich sie schließlich überwunden habe", sagt Elwood an einer Stelle des Films und fasst derart den Geist des Films zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (Elwood P. Dowd) Josephine Hull (Veta Louise Simmons) Peggy Dow (Miss Kelly) Charles Drake (Dr. Sanderson) Cecil Kellaway (Dr. Chumley) Victoria Horne (Myrtle Mae) Jesse White (Wilson) Originaltitel: Harvey Regie: Henry Koster Drehbuch: Mary Chase, Oscar Brodney Kamera: William H. Daniels Musik: Frank Skinner Altersempfehlung: ab 12

