ARTE 06:20 bis 07:10 Reportage ARTE Reportage USA Spezial USA: Welcome to Trump Country / USA: Chicago ist Obamas Stadt F 2016 16:9 Live TV Merken (1): USA: Welcome to Trump Country Seit die amerikanische Textilindustrie ihre Fabriken nach Mexiko und China verlagert hat, fühlen sich die Menschen in der kleinen Stadt Celina in Upper Cumberland im Norden Tennessees vom politischen Establishment in Washington verraten und verkauft. Die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie nie, die Hoffnung auf Besserung durch eine der beiden US-Parteien so gut wie ad acta gelegt. Da kommt Donald Trump als Outsider und Erlöser geradezu wie gerufen. In Celina träumen sie davon, dass Trump ihren amerikanischen Traum wieder beleben wird, seine Botschaften stoßen hier auf ungehemmte Begeisterung. Jenseits aller Polemik über die populistischen Thesen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten versteht man dank dieser Reportage aber auch, was falsch läuft im Land der großen Freiheit dass nämlich der Untergang der Mittelklasse in den USA eine Realität ist, die das politische Establishment anscheinend zu lange nicht wahrhaben wollte. Den Unglücklichen jedenfalls klingt Trumps "Make America great again" wie Musik in den Ohren. (2): USA: Chicago ist Obamas Stadt Hillary Clinton ist in Chicago geboren und hat dort studiert, Barack Obama begann dort in den 80er Jahren seine politische Karriere. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist die Hauptstadt des Staates Illinois eine Hochburg der Demokraten, seit 1927 regieren in Chicago ununterbrochen Bürgermeister der Demokratischen Partei. Donald Trump hat sich hier im Wahlkampf kaum blicken lassen, Hillary Clinton konzentrierte sich vor allem auf die wahlentscheidenden "Swing States". Aber in Chicago weht eben auch der alte Geist der Demokraten, städtisch geprägt im Unterschied zu den eher republikanisch orientierten Verhältnissen auf dem Land. Daher haben die ARTE Reportage-Reporter sich entschieden, die große Stadt am Lake Michigan zu besuchen, um die Stimmung dort zu erkunden auf dem Fahrrad. Das Rad ist dort voll im Kommen, als alternatives Fortbewegungsmittel und es erlaubte den ARTE-Reportern, den Leuten in Chicago auf Augenhöhe zu begegnen, von Radfahrer zu Radfahrer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Arte reportage

