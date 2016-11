Syfy 04:50 bis 05:35 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert Die Überlebenden auf Rana-Vier USA 1989 Stereo 16:9 Merken Die Enterprise nähert sich dem Planeten Rana-Vier. Die Kolonie auf dem Planeten wurde von einer unbekannten Macht völlig verwüstet. Nur Kevin und Rishon Uxbridge, ein älteres Ehepaar, haben in ihrem Haus unversehrt überlebt. Während die Enterprise-Crew noch rätselt, warum die beiden verschont wurden, greift ein riesiges Raumschiff unbekannter Herkunft an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Stewart (Capt. Jean-Luc Picard) Jonathan Frakes (Cmdr. William Riker) Gates McFadden (Dr. Beverly Crusher) John Anderson (Kevin Uxbridge) Anne Haney (Rishon Uxbridge) LeVar Burton (Lt. Commander Geordi La Forge) Michael Dorn (Lieutenant Worf) Originaltitel: Star Trek: The Next Generation Regie: Les Landau Drehbuch: Michael I. Wagner Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6