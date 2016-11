Syfy 02:30 bis 03:15 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Ebenbild USA 2003 Stereo 16:9 Merken Nach einer Antriebs-Modifikation kann die Enterprise nun mit Warp 4,9 fliegen. Bei ihrem ersten Testflug gerät sie allerdings in ein polarisches Feld, was das Schiff vollkommen lahm legt. Und dann fällt auch noch Trip (Connor Trinneer) ins Koma. Phlox (John Billingsley) sieht nur eine Chance, ihn am Leben zu halten: Er erzeugt einen Klon von Trip. Der hat zwar nur eine Lebenszeit von 15 Tagen, könnte aber genug Nervenfasern für eine Gewebeverpflanzung liefern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Maximillian Orion Kesmodel (Sim (vierjährig)) Adam Taylor Gordon (Sim (achtjährig)) Shane Sweet (Sim (siebzehnjährig)) Jolene Blalock (T'Pol) Connor Trinneer (Charles "Trip" Tucker) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: LeVar Burton Drehbuch: Manny Coto Kamera: Marvin V. Rush Musik: Velton Ray Bunch Altersempfehlung: ab 12

