Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Duett CDN, USA 2005 Stereo 16:9 Dr. McKay (David Hewlett) und Lieutenant Laura Cadman (Jaime Ray Newman) geraten in die Schusslinie gegen die Wraith. Eigentlich müssten beide rematerialisiert werden, doch die Energie reicht nur aus, um McKay zu neuem Leben zu erwecken. Dann wird plötzlich klar, dass in dessen Körper auch Laura Cadmans Bewusstsein fortlebt? Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rainbow Sun Francks (Lieutenant Aiden Ford) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Jason Momoa (Ronon Dex) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Martin Gero Kamera: Brenton Spencer Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12