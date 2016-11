Syfy 21:00 bis 21:50 Actionserie Marvel's Agent Carter Was immer du willst USA 2016 Stereo 16:9 Merken Agent Peggy Carter (Hayley Atwell) und ihre Kollegen von der SSR kommen dahinter, dass der Hollywood-Star Whitney Frost (Wynn Everett) ein gefährliches Geheimnis versteckt und weitaus mehr zu bieten hat als ein hübsches Gesicht. Peggy erkennt schließlich, dass die Schauspielerin in Los Angeles ihre eigentliche Gegnerin ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hayley Atwell (Peggy Carter) James D'Arcy (Edwin Jarvis) Enver Gjokaj (Daniel Sousa) Wynn Everett (Whitney Frost) Reggie Austin (Jason Wilkes) Currie Graham (Calvin Chadwick) Chris Browning (Rufus) Originaltitel: Agent Carter Regie: David Platt Drehbuch: Sue Chung Musik: Christopher Lennertz