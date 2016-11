Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Profit oder Partner! USA 1993 Stereo 16:9 Merken Quark soll im Auftrag des Nagus mit den Dosi aus dem Gamma-Quadranten verhandeln. Ein junger Kellner aus Quarks Bar erweist sich als geschickter Verhandlungspartner. Da kommt dessen wahre Identität ans Licht: Der junge Mann entpuppt sich als Ferengi-Dame. Für Quark ein gewaltiger Schock. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Cmdr./Capt. Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Constable Odo) Terry Farrell (Lt. Cmdr. Jadzia Dax) Colm Meaney (Chief Miles O'Brian) Nana Visitor (Maj./Col. Kira Nerys) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: David Livingston Drehbuch: Ira Steven Behr Kamera: Marvin Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12