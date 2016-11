Syfy 10:50 bis 11:40 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Das Opfer USA 2001 Stereo 16:9 Merken Als SG-1 auf einem Planeten eine unglaublich riesige Waffe entdeckt, ist das Pentagon sofort daran interessiert diese Waffe im All zu testen, um sie einsetzen zu können. Währenddessen bekommt Sam (Amanda Tapping) in ihrem Haus unangemeldeten Besuch. Orlin (Patrick Flannery), eine entmaterialisierte Lebensform hat sich in Sam verliebt und beginnt langsam sichtbar zu werden. Da er mitbekommen hat, dass eine ganze Zivilisation durch die monströse Waffe ausgelöscht worden ist, setzt er alles daran, zu verhindern, dass mit den Tests begonnen wird. Auch wenn es ihn sein menschliches Leben kostet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (Major General George Hammond) Sean Patrick Flanery (Orlin) John de Lancie (Colonel Frank Simmons) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

