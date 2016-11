Zee.One 03:30 bis 05:25 Liebesfilm Liebe ist der größte Zauber IND 2004 20 40 60 80 100 Merken Bollywood lehrt uns ein weiteres Mal: Liebe ist wahrlich der größte Zauber. Eine Romanze voller Tanz, Gesang, Schönheit und Anmut, in der die Gefühle der zwei Hauptfiguren dennoch nicht zu kurz kommen. Lassen Sie sich betören von der reichen Welt, in der Pari aufwächst, und ihrem Ausbruch in die Welt der Straße - die Welt des jungen, aufstrebenden Tänzers Yash. Die beiden lernen sich wie durch Zufall auf einem Wochenmarkt kennen, als Pari Yash auf der Straße tanzen sieht. Dies tut er, um sich über Wasser zu halten, doch er wohlerzogenen Pari ist dies zunächst nicht klar. Sie fragt ihn, warm er tanzt, und lachend weist er sie ab - Mädchen aus Gutem Haus sind ihm schon genug begegnet, er braucht nicht noch eine von Ihnen. Und während in traditionellen Bollywood- und Hollywood-Geschichten erst der Mann um die Frau kämpfen muss, ist es hier die gutbehütete Pari, die sich als erste verliebt. Yash geht ihr nicht mehr aus dem Kopf, und zu ihrer Überraschung ist ihr Vater Manoj mit der Verbindung der beiden einverstanden. Völlig verblüfft stimmt Yash zu, die schöne Pari besser kennenzulernen. Die beiden tanzen miteinander, wie er noch mit keiner vor ihr getanzt hat, Wäre da nicht das konkurrierende Pärchen Mini und Aziz. Yash und Pari müssen sich fragen: Ist Tanz wirklich genug Basis für eine Liebe jenseits der sozialen Strukturen? Und plötzlich hat Pari einen Unfall... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Anand (Arj Chaudhry) Sammir Dattani (Yash Thakur) Pooja Kanwal (Pari Chaudhry) Sachin Khedekar (Kumar Chaudhry) Sandhya Mridul (Sangeeta Chaudhry) Originaltitel: Uuf Kya Jaadoo Mohabbat Hai... Regie: Manoj Bhatia Altersempfehlung: ab 12