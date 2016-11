Zee.One 22:00 bis 23:40 Komödie Hello Darling IND 2010 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mansi und Candy lieben ihren Job bei einem erfolgreichen Fashion-Label - wenn nur ihr chauvinistischer Chef Hardhik nicht wäre. Firmen-Neuzugang Satvari ergeht es ähnlich: Auch sie wird Opfer dauernder Anzüglichkeiten und klagt ihren beiden Kolleginnen ihr Leid. Eines Tages platzt Mansi der Kragen, weil der Boss mal wieder an ihrer Statt die Lorbeeren einheimst. Voller Wut über den Vorfall, schüttet sie ihm statt Milch Rattengift in den Kaffee - aus Versehen. Doch ihr ist sofort klar, dass ihr niemand glauben wird, als Hardhik tatsächlich nach dem ersten Schluck zusammenbricht. Schnurstracks eilen Candy und Satvari mit der von Schuldgefühlen geplagten Mansi ins Krankenhaus, um seine Leiche verschwinden zu lassen. Flugs wird der eingepackte Tote in den Kofferraum befördert, von wo aus er auf Nimmerwiedersehen im Hafenbecken landen soll. Doch die drei wissen nicht, dass Hardhik gar nicht tot ist und sie einen fremden Leichnam abtransportieren. Dummerweise hat Hardhik obendrein Wind von der Aktion bekommen und versucht nun, die drei Damen zu erpressen. Die rasante Verwechslungskomödie aus dem Hause von Erfolgs-Garant Subhash Ghai wartet mit drei äußerst charmanten und selbstbewussten Heldinnen auf. Der fetzige Soundtrack stammt aus der Feder von Musikgenie Pritam, dessen Songs bereits mehr als hundert Filmprojekte unterlegt haben und zahllose Preise einfuhren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gul Panag (Mansi Joshi) Celina Jaitly (Candy D'Souza) Isha Koppikar (Satwati Choudhary) Chunky Pandey (Rocky) Javed Jaffrey (Harddick Vasu) Aarti (Office Staff) Leena Balodi (Nurse) Originaltitel: Hello Darling Regie: Manoj Tiwari Altersempfehlung: ab 6