Zee.One 15:45 bis 17:35 Komödie Liebst du mich? Denn ich lieb dich! IND 2004 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wunderbar ausgefeilte und perfekt inszenierte Verwechslungskomödie im Stil von Shakespeares Sommernachtstraum, in der wir nie wirklich wissen, was eigentlich gespielt wird - bis sich am Ende der ganz große Plan der Liebe offenbart. Der gutaussehende und etwas zerstreute Nikhil hat nur einen Wunsch: Endlich will er sich verlieben. Er liebt sein kleines Heimatdorf, und Fußball, und würde am liebsten mit seiner Frau für immer dort bleiben, in der freundlichen Dorfgemeinschaft, und am Wochenende Fußball spielen. Seine Freundin Neha sieht das aber anders. Sie will nach Mumbai ziehen, um dort Stewardess zu werden. Nikhil reist ihr nach, doch sie will eigentlich nichts mehr von ihm wissen. Irritiert und traurig zieht er sich i eine kleine Wohnung über einem Musikladen zurück, wo die schöne Shagun arbeitet. Sie tröstet ihn, bis er sich schließlich neu verliebt: In die anmutige Kellnerin Sarah. Diese erwidert seine Liebe, verlässt ihn jedoch schnell für einen anderen. Nikhil ist wieder am Boden zerstört, und Shagun tröstet ihn abermals. Er findet ihr Tagebuch und stellt fest, dass Shagun unsterblich in ihn verliebt ist. Gerade verliebt auch Nikhil sich, als Neha und Srah beide wieder auftauchen. Sie wollen ihren Exfreund zurück, und ein Streit entbrennt unter den drei Frauen. NIkhil weiß nicht, was er tun soll, und entflieht der Situation. Bis er die drei zornigen Ladies auf einer Bootsparty wiedertrifft, und alle ins Wasser fallen. Er kann nur eine retten: Für wen wird er sich entscheiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shahid Kapoor (Nikhil Mathur) Ayesha Takia (Shagun) Tulip Joshi (Sara) Soha Ali Khan (Neha) Gulshan Grover (Manager A.R. Rahman) Zarina Wahab (Shagun's mother) Kanwaljit Singh (Neha's father) Originaltitel: Dil Maange More!!! Regie: Ananth Narayan Mahadevan Drehbuch: Javed Siddiqui Musik: Vikey Goswani, Himesh Reshammiya Altersempfehlung: ab 6