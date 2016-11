Zee.One 10:00 bis 11:45 Komödie Bombay to Bangkok IND 2008 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Kleinganove Shankar braucht dringend Geld. Schon eine Weil rennt er vor seinen Gläubigern davon, und allmählich rücken sie ihm unangenehm nah auf die Pelle. Was also tun? Shankar sucht sich ausgerechnet den lokalen Mafiaboss Naseruddin aus, um ihm einen Koffer voller Geld abzuluchsen. Auf der Flucht gerät er versehentlich in ein Team von 'Ärzte ohne Grenzen', die auf dem Weg zu einer humanitären Mission in Bangkok sind. Im ganzen Trubel verliert er den Geldkoffer und bleibt als Arzt verkleidet beim Team. In Bangkok angekommen lernt Shankar die Liebe seines Lebens kennen: die attraktive Jasmine. Leider kommt sie aus Thailand, und spricht kein Wort Hindi ... Da taucht plötzlich der skrupellose Naseruddin auf und nimmt Jasmine als Geisel. Eine bunte Action-Komödie mit viel Witz und Herz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shreyas Talpade (Shankar) Lena Christensen (Jasmine) Naseeruddin Shah (Don) Yatin Karyekar (Actor) Manmeet Singh (Actor) Sharad Wagh (Actor) Originaltitel: Bombay to Bangkok Regie: Nagesh Kukunoor Drehbuch: Nagesh Kukunoor Kamera: Sudeep Chatterjee Musik: Salim-Sulaiman Altersempfehlung: ab 6

