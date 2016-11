National Geographic 02:35 bis 03:25 Dokumentation Outsiders - Leben in der Wildnis Am Rand der Zivilisation USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mal muss man sich Störenfriede vom Hals halten, mal stehen diverse Naturkatastrophen bevor - in der Wildnis ist jeder Tag eine Herausforderung. Joe entwickelt in Arkansas ein ebenso einfaches wie effektives Sicherheitssystem gegen unliebsame Eindringlinge. Zum Schutz gegen Bären bauen Doc and Jeanny ihr Baumhaus derweil noch ein Stückchen höher. Um eine wichtige Nachricht zu erhalten, schlägt sich Bärenklaue wiederum in den Bergen Idahos durch einen dichten Wald, und Dan errichtet am Michigansee Notunterkünfte, da eine rekordverdächtige Kaltfront bevorsteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outsiders: Living Off the Edge

