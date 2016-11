National Geographic 12:25 bis 13:20 Dokumentation Fix it! - Reparaturen am Limit Einsatz in Alaska USA 2009 Stereo 16:9 Merken Mitten in der Wildnis Alaskas stellt sich Sean Riley einem besonders heiklen Auftrag: 100 hochtrainierte Spezialisten sollen hier ein 32-Tonnen-Ventil in der Trans-Alaska-Ölpipeline auswechseln, durch die Rohöl aus der Prudhoe Bay im äußersten Norden Alaskas 1287 Kilometer weit zum Hafen Valdez im Süden gepumpt wird. 15 Prozent der heimischen Erdölproduktion der USA werden in der Prudhoe Bay gefördert. Die Größe des "Ersatzteils" ist dabei nicht die einzige Schwierigkeit, denn Rohöl ist äußerst giftig und hochexplosiv. Schon der kleinste Funke würde genügen, um eine Katastrophe auszulösen - mit unabsehbaren Folgen für die Umwelt und die US-Wirtschaft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Fixes