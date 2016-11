Kinowelt 04:20 bis 06:30 Drama Apostel! USA 1997 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Oscar® Der tiefgläubige Prediger Sonny sieht seine Arbeit als Berufung und verkündet in leidenschaftlichen Reden das Wort Gottes. Dank seines Charismas schart sich bald eine enthusiastische Gemeinde um ihn. Seine messianische Kraft gewinnt er durch seinen unerschütterlichen und aufrichtigen Glauben - doch Sonny ist kein Heiliger. Sein unkontrollierter Jähzorn hat eine Tragödie ausgelöst, vor der er jetzt davonläuft. Obwohl Sonny alles daran setzt, ein besserer Mensch zu werden, weiß er, dass seine Vergangenheit ihn eines Tages einholen wird. Eindringlicher Film von und mit Hollywood-Star Robert Duvall! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Duvall (Euliss "Sonny" Dewey) Miranda Richardson (Toosie) Todd Allen (Horace) John Beasley (Reverend Blackwell) Billy Bob Thornton (Störenfried) Farrah Fawcett (Jessie Dewey) June Carter Cash (Mrs. "Momma" Dewey Sr.) Originaltitel: The Apostle Regie: Robert Duvall Drehbuch: Robert Duvall Kamera: Barry Markowitz Musik: David Mansfield