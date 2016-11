Kinowelt 20:15 bis 21:40 Horrorfilm In Fear GB 2013 16:9 20 40 60 80 100 Merken Tom und Lucy sind seit knapp zwei Wochen ein Paar und planen ein romantisches Wochenende in einem Luxushotel im Wald. Doch trotz ausführlicher Wegbeschilderung sind sie nicht in der Lage ihren Zielort zu finden. Die anfängliche Geduld schlägt spätestens mit Einbruch der Nacht in nackte Angst um. Angst vor dem Unbekannten, der Dunkelheit und vor sich selbst. Ihre Fahrt wird zur Höllentour und das Böse sitzt direkt hinter ihnen auf dem Rücksitz! Regisseur Jeremy Lovering ("Sherlock") verlegt das horror-typische Thema 'Home Invasion' kurzerhand in die beklemmende Enge eines Fahrzeugs und schafft eine zerreißende Spannung, die jedem Zuschauer bei der nächsten Autofahrt unweigerlich eiskalte Schauer über den Rücken jagen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iain De Caestecker (Tom) Alice Englert (Lucy) Allen Leech (Max) Originaltitel: In Fear Regie: Jeremy Lovering Drehbuch: Jeremy Lovering Kamera: David Katznelson Musik: Daniel Pemberton, Roly Porter Altersempfehlung: ab 16