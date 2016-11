Kinowelt 09:35 bis 11:10 Komödie 40 Tage und 40 Nächte USA, GB, F 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Webdesigner Matt kann die Trennung von seiner Freundin Nicole nicht verkraften und nach ein paar unbefriedigenden One-Night-Stands beschließt er, für 40 Tage jeglichen sexuellen Aktivitäten zu entsagen. Seine Freunde machen es ihm dabei absichtlich schwer, so versuchen z.B. weibliche Kolleginnen mehrmals ihn zu verführen. Bereits am zweiten Tag trifft er im Waschsalon auf die süße Erica, die ihn fasziniert und der er seinen Keuschheitsschwur verheimlicht. Zufällig erfährt sie davon, als sie die Website von Matts Kollegen entdeckt, die interaktive Wetten für sein Scheitern anbietet. Zunächst geschockt sagt sie Matt schließlich, dass er erst bis zum Ende durchhalten müsse, bevor eine Beziehung zwischen ihnen in Frage kommt, doch mit jedem Tag wird es schwerer für ihn. "Ebenso freche wie charmante Twentysomething-Beziehungskomödie, in der Josh Hartnett erstmals sein volles Starpotential ausspielen darf. Umgeben von zahllosen attraktiven Frauen, darunter die hinreißende Shannyn Sossamon, ist er sich nicht zu schade, sich auch mal zum Gespött zu machen, vor allem aber als Sunnyboy in Nöten unentwegt zu punkten." (Quelle: Blickpunkt:Film) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Hartnett (Matt Sullivan) Shannyn Sossamon (Erica Sutton) Vinessa Shaw (Nicole) Paulo Costanzo (Ryan) Griffin Dunne (Jerry Anderson) Adam Trese (John Sullivan) Emmanuelle Vaugier (Susie) Originaltitel: 40 Days and 40 Nights Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Rob Perez Kamera: Elliot Davis Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab 12