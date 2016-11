Kinowelt 05:30 bis 07:30 Drama In einem Jahr mit 13 Monden D 1978 16:9 20 40 60 80 100 Merken Frankfurt am Main, Sommer 1978: Elvira Weishaupt, eine Transsexuelle, rekapituliert ihr Leben, die Kindheit des Knaben Erwin im Kloster, die Arbeit als Schlachter, die Ehe mit Irene, der Tochter des Metzgermeisters, und die Operation in Casablanca. Doch auch die Geschlechtsumwandlung hat Elvira kein glücklicheres Leben gebracht. Weiterhin erfährt sie nur Ablehung: Von ihrem Freund Christoph wurde sie verlassen, die Tochter hat sich abgewendet und der Mann, für den sich Erwin hat umoperieren lassen, will nun auch die Frau Elvira nicht lieben. So streift sie die letzten fünf Tage ihres Lebens gemeinsam mit der "Roten Zora" durch das albtraumhafte Frankfurt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Volker Spengler (Erwin / Elvira Weishaupt) Ingrid Caven (Rote Zora) Gottfried John (Anton Saitz) Elisabeth Trissenaar (Irene) Eva Mattes (Marie-Ann) Günther Kaufmann (J. Smolik, Chauffeur) Lieselotte Pempeit (Schwester Gudrun) Originaltitel: In einem Jahr mit 13 Monden Regie: Rainer Werner Fassbinder Drehbuch: Rainer Werner Fassbinder Kamera: Rainer Werner Fassbinder Musik: Peer Raben Altersempfehlung: ab 18

