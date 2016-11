Disney XD 23:00 bis 23:20 Trickserie The Super Hero Squad Show Tödliche Nieser USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Als MODOK und Abomination eine andere fractal Wiederauffindungsmission verpfuschen, ordnet Doctor Doom Ihnen zwei Eierköpfe an, um den Helicarrier in der Mikrogröße eindringen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Super Hero Squad Show Regie: Patty Shinagawa, Mitch Schauer Drehbuch: Atul N. Rao Musik: Guy Michelmore Altersempfehlung: ab 6