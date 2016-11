Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Sie nannten ihn Wander Der Größte / Das Ei USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Lord Hater will unbedingt das gesamte Universum beherrschen. Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, greift er den Planeten der Bingelblops an. Wander gelingt es jedoch ihn von seinen Eroberungsplänen abzulenken. Er fordert ihn nämlich zu einem Wettkampf heraus, der zeigen soll, wer von ihnen der Größte im Universum ist./Wander und Sylvia versuchen eine wilde Flugechse zu besänftigen, indem sie ihr ihr verlorenes Ei zurückbringen. Dabei stellt sich heraus, dass Sylvia noch einiges über sanftes und liebevolles Verhalten lernen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Dave Thomas, Eddie Trigueros, Craig Mc Cracken