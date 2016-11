Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Kampf der Daumen / Und Action! USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Aus Versehen legt sich Phineas mit Buford, dem Fiesling an. Mr. Holyfield schlägt vor, die Differenzen mittels eines Daumenkampfs beizulegen. Er gibt Phineas sogar einige Trainingsstunden. Aber als der Kampf losgeht, wird schnell klar, dass Phineas keine Chance hat. Candace übt seit Wochen die Rolle der Prinzessin aus dem Theaterstück 'Prinzessin Sinnlichkeit'. Als eine Filmcrew auftaucht, um das Theaterstück zu verfilmen, sieht sie ihre große Chance und bekommt sogar die Rolle.... Phineas, Ferb und Candace sind mit Ihrer Mutter im Einkaufszentrum. Aus Versehen legt sich Phineas mit Buford, dem Fiesling an. Und der will sich gleich mit ihm prügeln. Zum Glück kommt Mr. Holyfield vorbei und zeigt den Jungs wie man so eine Auseinandersetzung korrekt ablaufen lässt. Mit einem Daumenkampf auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums. Mr. Holyfield gibt Phineas sogar ein paar Trainingsstunden. Aber als der Kampf losgeht, wird schnell klar, dass Phineas keine Chance hat. Allerdings fällt Phineas in der Sekunde, eine Kugel Eis auf den Kopf. Und dieser peinliche Auftritt reicht Buford, um den Kampf friedlich zu beenden. Candace übt seit Wochen die Rolle der Prinzessin aus dem Theaterstück 'Prinzessin Sinnlichkeit'. Als eine Filmcrew auftaucht, um das Theaterstück zu verfilmen sieht sie ihre große Chance. Sie bekommt die Rolle. Als sie allerdings den Regisseuren (Phineas und Ferb) vorgestellt wird, ist die Hoffnung dahin. Die beiden werden als die angesagtesten Regisseure gehandelt und nun muss sie sich mit ihnen rumschlagen. Zwar wird Candace kein Star, aber in ihrer Nachbarschaft ist sie, dank Phines und Ferbs Website, jetzt sehr bekannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Martin Olson, Jeff Swampy Marsh, Bobby Gaylor, Jeff "Swampy" Marsh Altersempfehlung: ab 6