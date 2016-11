Disney XD 14:50 bis 15:10 Trickserie Phineas und Ferb Tiermaskottchen / Riesen-Dart USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Perry ist das neue Maskottchen von der Firma 'Rund ums Werkzeug'. Währenddessen richtet Doofenschmirtz Unfug mit seinem Schnauzbart-inator an, und Candace besucht ein Anti-Petz-Seminar, um ihre Manie besser in den Griff zu kriegen. Aber dieses Seminar bewirkt schnell das Gegenteil. (b) Während die Jungs an einem riesigen Darts-Spiel basteln, kreiert deren Muttter moderne Kunst im Garten. Candace ist sich jedoch sicher, dass es sich bei der Skulptur um eine neue Erfindung der Jungs handeln muss. (a) Perry ist das neue Maskottchen von der Firma 'Rund ums Werkzeug'. Währenddessen richtet Doofenschmirtz Unfug mit seinem Schnauzbart-inator an, und Candace besucht ein Anti-Petz-Seminar, um ihre Manie besser in den Griff zu kriegen. Aber dieses Seminar bewirkt schnell das Gegenteil. (b) Während die Jungs an einem riesigen Darts-Spiel basteln, kreiert deren Muttter moderne Kunst im Garten. Candace ist sich jedoch sicher, dass es sich bei der Skulptur um eine neue Erfindung der Jungs handeln muss. Währenddessen stolpert Lawrence zufällig in den Wettbewerb für den neuen Anführer der Liebes-Muffin-Bösewichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F. Hughes, Jay Lender Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire