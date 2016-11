Disney XD 13:00 bis 13:20 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Folge: 68 Kaitas Rache USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Als Boomer und Boz erfahren, dass Kungamato entkommen ist und das Batman-Amulett sucht, glaubt Boomer, dass keine Gefahr besteht, weil er das Amulett bei seiner Freundin Rebecca in Chicago versteckt hat. Doch dann kommt Rebecca damit auf die Insel. Mikayla wird zusammen mit dem Amulett von der riesigen Fledermaus entführt und Mason will sie retten, aber er besteht darauf, dass die Könige im Schloss bleiben. Die Könige ignorieren seinen Rat und erwecken versehentlich die Mumie, die sich in Kaita verwandelt. Kaita droht den Königen und diese erfahren, dass Kaita der Mörder ihres Vaters ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Hicks (Boz) Mitchel Musso (Brady) Doc Shaw (Boomer) Geno Segers (Mason) Kelsey Chow (Mikayla) Ryan Ochoa (Lanny) Originaltitel: Pair of Kings Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Cross, David Hoge Kamera: Joseph W. Calloway, John Simmons Musik: Jamie Dunlap