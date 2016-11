History 22:25 bis 23:10 Dokusoap Die Karren Kings Jetta reloaded USA 2014 Stereo 16:9 Merken Rutledge und George nehmen sich die Mammutaufgabe vor, einen 1972er Toyota FJ zu restaurieren, der seit 20 Jahren nicht gefahren wurde. Außerdem schmiedet Rutledge einen Plan, wie man Geld machen könnte, indem man einen VW Jetta von 2003 in ein Nutzfahrzeug verwandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost in Transmission Altersempfehlung: ab 12