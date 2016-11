History 12:25 bis 13:20 Dokumentation Stille Nacht in Stalingrad D 2012 Stereo 16:9 Merken Der NS-Rundfunk will am 24. Dezember 1942 an allen Fronten Weihnachtsstimmung verbreiten. Doch dieses Weihnachten ist für die 350.000 Soldaten in Stalingrad ein Fest der Angst, des Hungers und der Kälte. Verzweifelt wehren sie sich gegen die Sowjetarmee, die ebenfalls hohe Verluste erleidet. Überlebende Soldaten sowie Angehörige schildern in bewegenden Interviews, wie das Fest der Liebe im Krieg zum Fest der Sorge und der Trauer wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stille Nacht in Stalingrad