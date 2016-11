Disney XD 19:10 bis 19:30 Trickserie Star gegen die Mächte des Bösen Stars Geheimnis / Ludo in der Wildnis USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Star muss Marco aus einem magisch verschlossenen Schrank befreien - ohne ihren neuen Zauberstab. (b) Ludo findet sich in der Wildnis wieder. Um zu überleben, muss er den Elementen und wilden Kreaturen trotzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star vs the Forces of Evil Regie: Dominic Bisignano, Aaron Hammersley Drehbuch: Dominic Bisignano, Evon Freeman, Aaron Hammersley, Jushtin Lee Altersempfehlung: ab 6