Disney Channel 16:25 bis 16:55 Trickserie Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir Eine ebenbürtige Gegnerin F, J, COR 2015 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Nach einem Streit mit Ladybug wird Chloe akumatisiert und verwandelt sich in Antibug. Somit wird Ladybug eine Gegnerin bekämpfen müssen, die dieselben Kräfte hat wie sie selbst - wird sie es diesmal schaffen? Originaltitel: Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir Regie: Thomas Astruc Drehbuch: Sébastien Thibaudeau