Disney Channel 15:30 bis 15:55 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Wir und der Burrito / Wir und der Ruf der Wildnis USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Grizz liebt Burritos. Nachdem ein Restaurant bärenförmige Burritos herstellt, bringt er es nicht über sich, so ein majestätisches Kunstwerk zu verspeisen. Er nimmt den Burrito überall mit hin und macht ihn zu einem neuen Teil seines Lebens. (b) Haben die Bären ihre Überlebensinstinkte verloren, nachdem sie schon so lange in der Zivilisation leben? Grizz will genau das herausfinden und so verliert er versehentlich die Bären tief im Wald. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: We Bare Bears