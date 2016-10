n-tv 16:10 bis 17:00 Dokumentation Der Gefährder nebenan - Deutschland im Fadenkreuz des IS D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Der Anschlag von Ansbach und das Axt-Attentat von Würzburg: die Gefahr durch radikale Islamisten in Deutschland ist präsenter denn je. Die Sicherheitsbehörden stehen bei der Bekämpfung des Terrorismus vor großen Herausforderungen. Wie und durch wen wurden die Attentäter radikalisiert? Und wer gehört zum Kreis der IS-Sympathisanten? Die n-tv Doku erzählt die Geschichten bekannter IS-Krieger und zeigt, warum viele nach Deutschland zurückkehren. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Gefährder nebenan