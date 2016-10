kabel eins 22:10 bis 00:10 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Erinnerung an Tamme Hanken D 2016 16:9 HDTV Merken Zum tragischen Tod von Tamme Hanken erinnert "Abenteuer Leben am Sonntag" an den Ostfriesen mit den heilenden Händen. Wir sind noch einmal zu Gast auf seinem Hof im ostfriesischen Filsum. Dort und auf seinen Reisen um die Welt beeindruckte der große Ostfriese mit seiner Gabe. Es entstanden immer wieder unvergessliche Momente mit Mensch und Tier, die wir ebenso Revue passieren lassen, wie Tammes unerschöpfliches Bestreben, seine Erfahrung an die nächste Generation weiterzugeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag